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Американский рэпер купил собственную планету

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) купил собственную планету. Об этом сообщила жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) в своем Twitter.

Американский рэпер купил собственную планету
Фото: @liluzivert@liluzivert

26-летний рэпер приобрел газовую гигантскую экзопланету WASP-127b. Она в 1,4 раза больше Юпитера. Газового гиганта открыли в 2016 году. Сумма, которую музыкант заплатил за планету, не называется.

Сам рэп-исполнитель подтвердил эту информацию.

«Попытался всех удивить. Все еще работаю над этим!» — ответил Lil Uzi Vert Граймс в Twitter.

Однако эксперты заявили о невозможности приобретения планеты легально. Согласно договору о космосе, государствам и их гражданам запрещено предъявлять претензии на владение космическими объектами.

Ранее Lil Uzi Vert удалил вживленный в лоб бриллиант за миллионы долларов.

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