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Собчак продемонстрировала драгоценный камень своей мечты

Ирина Лебедева
53 минуты назад

Ксения Собчак похвасталась исполнением мечты. Супруга Константина Богомолова показала в инстаграме свое приобретение – кольцо с редким драгоценным камнем.

Собчак продемонстрировала драгоценный камень своей мечты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давно мечтала о параибе. Этот камень редкий и очень необычный. Наконец я нашла идеальный цвет и идеальный размер», — подписала фотографию Ксения.

Подписчики тут же обсудили, что параиба – этот камень один из самых дорогих в мире – была продемонстрирована в ответ на заявления Волочковой. Накануне скандальная балерина заявила, что Собчак завидует ее личному счастью.

«Где-то заплакала от зависти Волочкова», - написала одна из подписчиц.

Однако, если судить по комментариям, параиба не столь уже и уникальное приобретение. Как пишут фолловеры, у многих звезд, в том числе и в Волочковой, уже есть украшения с данной диковиной.

«Это Вы у Волочковой подсмотрели. У Насти большой камень», «У Ренаты получше будет».

Многие, кстати, сочли, что подобные посты неуместны, особенно с нынешней сложной экономической ситуации.

«Ксения, извините, раньше было интересно читать Вас, темы острые, излагаете смело, но в последнее время Вы стали как все, теряете индивидуальность. Демонстрация камней, брендового шмота, своего мейкапа — не есть интересно», «Вот уж проблема! Искала и нашла нужное колечко! Знаете, у людей проблема, чем детей кормить завтра», «Поближе к людям быть надо, тогда, может, и президентом стала бы»,

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что смогла бы покинуть Россию только в одном случае - если бы началась революция. Об отъезде из страны она поговорила с телеведущей Юлией Бордовских в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
Шоу-бизнес,Юлия Бордовских,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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