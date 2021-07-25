Собчак продемонстрировала драгоценный камень своей мечты

«Ксения, извините, раньше было интересно читать Вас, темы острые, излагаете смело, но в последнее время Вы стали как все, теряете индивидуальность. Демонстрация камней, брендового шмота, своего мейкапа — не есть интересно», «Вот уж проблема! Искала и нашла нужное колечко! Знаете, у людей проблема, чем детей кормить завтра», «Поближе к людям быть надо, тогда, может, и президентом стала бы»,