Собчак продемонстрировала драгоценный камень своей мечты

Ксения Собчак похвасталась исполнением мечты. Супруга Константина Богомолова показала в инстаграме свое приобретение – кольцо с редким драгоценным камнем.
«Давно мечтала о параибе. Этот камень редкий и очень необычный. Наконец я нашла идеальный цвет и идеальный размер», — подписала фотографию Ксения.
Подписчики тут же обсудили, что параиба – этот камень один из самых дорогих в мире – была продемонстрирована в ответ на заявления Волочковой. Накануне скандальная балерина заявила, что Собчак завидует ее личному счастью.
«Где-то заплакала от зависти Волочкова», - написала одна из подписчиц.
Однако, если судить по комментариям, параиба не столь уже и уникальное приобретение. Как пишут фолловеры, у многих звезд, в том числе и в Волочковой, уже есть украшения с данной диковиной.
«Это Вы у Волочковой подсмотрели. У Насти большой камень», «У Ренаты получше будет».
Многие, кстати, сочли, что подобные посты неуместны, особенно с нынешней сложной экономической ситуации.
«Ксения, извините, раньше было интересно читать Вас, темы острые, излагаете смело, но в последнее время Вы стали как все, теряете индивидуальность. Демонстрация камней, брендового шмота, своего мейкапа — не есть интересно», «Вот уж проблема! Искала и нашла нужное колечко! Знаете, у людей проблема, чем детей кормить завтра», «Поближе к людям быть надо, тогда, может, и президентом стала бы»,