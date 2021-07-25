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99-летняя мама Алферовой заболела коронавирусом

Ирина Лебедева
21 минуту назад

Ирина Алферова почти месяц пролежала в московской больнице с тяжелым течением коронавируса. Привезли звезду в плохом состоянии, с кашлем, высокой температурой, пневмонией. К счастью, лечение помогло, - рассказывает «Комсомольская Правда".

99-летняя мама Алферовой заболела коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коварная болезнь поразила всех членов семьи российской актрисы. В ту же больницу попал ее супруг Сергей Мартынов. А мама, Ксения Архиповна и дочь, нареченная в честь бабушки также Ксенией, лечились в домашних условиях.

Ксения Алферова рассказала: «Мы все переболели дома, включая бабушку».

Сейчас состояние больных не вызывает опасений, а Ксения даже отдыхает в отпуске. Правда, ее мама, Ирина Алферова, свой отпуск прочти полностью проболела. Но поскольку в августе звезда занята только в одном спектакле, у нее будет время восстановить силы.

Актриса Ирина Алферова назвала движение #METOO, в рамках которого люди рассказывают о пережитом насилии и домогательствах, катастрофой и заявила, что поддерживает мужчин.

«Я за мужчин. Все эти движения - катастрофа. Скоро уничтожат последних оставшихся мужчин», - заявила Алферова.

Актриса отметила, что предпочитает, чтобы мужчины ухаживали за женщинами и оставались мужественными. По ее словам, еще во время СССР девушек из Прибалтики впечатляло то, как умеют ухаживать советские мужчины.

«У вас такие мужчины! Чувствуешь себя женщиной. У нас совсем другие», - процитировала она их.

Шоу-бизнес,Ирина Алферова,Сергей Мартынов,Ксения Алферова,Комсомольская правда,
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