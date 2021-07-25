Фото Лободы с чужим младенцем вызвало шквал критики

У певицы Светланы Лободы две дочери – Евангелина, которой десять лет, и трехлетняя Тильда. Светлана оберегает своих девочек от излишней публичности, а личико маленькой Тильды не показывает вовсе, оберегая ребенка от назойливого любопытства посторонних.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

И вдруг в инстаграме звезды появилась ее фотография с крошечным младенцем на руках. В подписи к снимку Лобода сообщила, что в семье ее друзей - пополнение.

«Сегодня была в гостях у моих Юлии и Анатолия. У них в семье появилось такое чудо. Такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш. Я поздравляю вас, мои дорогие! Здоровья малышу и большой удачи. Так соскучилась по этому ощущению захотелось снова», -написала Светлана.

Фотография, безусловно трогательная. Однако фолловеры сразу обратили внимание певицы на двойные стандарты ее поведения. Конечно, неплохо покрасоваться в формате «мадонна с младенцем». Однако этично ли показывать всем чужого ребенка, да еще такого маленького? Лица своих детей Светлана старается прятать

«Лицо своего ребенка вы тщательно скрываете. Зачем же показываете чужого?», «Подумала, что Тильду наконец показали. Такие милые», «Своего до сих пор прячет, все фото со спины. Если такая суеверная, зачем выставлять ребенка напоказ таким маленьким. Эпатаж превыше принципов», «двойные стандарты».