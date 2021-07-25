Манукян увлекся одной из участниц «Дома-2»

После того как Ольга Бузова отказалась вести переехавшую на канал «Ю» телестройку, место ведущего реалити-шоу предложили ее бывшему возлюбленному Давиду Манукяну. Дава согласился, и, очевидно, был воодушевлен открывшимися перед ним возможностями. Он даже решился на пластическую операцию для улучшения фигуры.

Фото: Instagram Instagram

Сейчас Давид уже вполне освоился на телестройке и активно общается с прекрасной половиной реалити – шоу. Как рассказывает Экспресс Газета, особый интерес телеведущий проявляет к одинокой участнице телестройки Яне Захаровой. Накануне Дава собрал нескольких участниц реалити-шоу и пообщался с ними на предмет выяснения их личных предпочтений. А после коллективной встречи Манукян позвал девушку на свидание – уже за периметром телестройки.

Яна выложила в инстаграм совместное фото – она и Манукян стоят, приобнявшись, на девушке крошечное бикини и прозрачное платье-сетка. Тут же в микроблоге Захарова перечислила все те качества, которыми должен обладать ее избранник. Видимо, Давид удачно вписывается в эти рамки.