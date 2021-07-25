Манукян увлекся одной из участниц «Дома-2»

После того как Ольга Бузова отказалась вести переехавшую на канал «Ю» телестройку, место ведущего реалити-шоу предложили ее бывшему возлюбленному Давиду Манукяну. Дава согласился, и, очевидно, был воодушевлен открывшимися перед ним возможностями. Он даже решился на пластическую операцию для улучшения фигуры.
Сейчас Давид уже вполне освоился на телестройке и активно общается с прекрасной половиной реалити – шоу. Как рассказывает Экспресс Газета, особый интерес телеведущий проявляет к одинокой участнице телестройки Яне Захаровой. Накануне Дава собрал нескольких участниц реалити-шоу и пообщался с ними на предмет выяснения их личных предпочтений. А после коллективной встречи Манукян позвал девушку на свидание – уже за периметром телестройки.
Яна выложила в инстаграм совместное фото – она и Манукян стоят, приобнявшись, на девушке крошечное бикини и прозрачное платье-сетка. Тут же в микроблоге Захарова перечислила все те качества, которыми должен обладать ее избранник. Видимо, Давид удачно вписывается в эти рамки.
«Идеальный мужчина это Вы часто спрашиваете меня почему я без отношений? И какой мужчина мне нужен? И так: светлоглазый, высокий, спортивный, умный, добрый, общительный, заботливый, привлекательный, веселый, креативный, стильный, энергичный, единственный, тактичный, романтичный, интригующий, искрений, дружелюбный, сильный», - сообщила Яна.