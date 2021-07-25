В сеть попало видео странных танцев Бузовой

Ольга Бузова только что вернулась со съемок шоу, которые проходили на африканском континенте. Теперь она активно вливается в светскую жизнь, посещая столичные тусовки.

Фото: Instagram Instagram

Так, звезда отправилась на концерт коллектива HammAli & Navai.

Там Ольга так самозабвенно отплясывала, что в итоге просто свалилась на пол под ноги других танцующих. Поднимать упавшую звезду бросился ее продюсер Арам Арчер.

Этот сюжет запечатлела и выложила в сеть Леся Кафельникова, сопроводив комментарием:

«Настроение — Бузова. Кайфуйте, жизнь одна!»

Надо отметить, что в последнее время все чаще в СМИ и социальных сетях звучит тема о пагубном пристрастии поющей телеведущей к горячительным напиткам. В частности, ее экс-возлюбленный Давид Манукян заявлял, что его измучили отношения с девушкой, злоупотребляющей спиртным. Правда, конкретного имени он не называл. А шоумен Рустам Солнцев прямо заявлял, что Бузову уже пора спасать.

Казалось бы, кто-то, а звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова должна просто купаться в заботе, внимании и дружбе. Однако не все так просто. На YouTube-канале Армана Давлетярова поющая телеведущая рассказала, что порой очень страдает от одиночества. Спасается только работой.