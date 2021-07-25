Гагарина напугала поклонников нездоровой худобой

Полина Гагарина выложила в сеть видеоролик, в котором анонсировала новую песню. Полина в пляжном наряде весело поет на английском языке, рядом – видимо, ее подруги. Обычное, безобидное видео без затей, если бы не ужасающая худоба исполнительницы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Прекрасная блондинка выглядит совершенно истощенной и нездоровой. Надо сказать, что от фотографии к фотографии Гагарина становится все прозрачнее. Поклонники отметили, что процесс уменьшения певицы в размерах начался после ее развода с Дмитрием Исхаковым.

И если ранее фанаты восторгались стройностью и изяществом своего кумира, то теперь они начали бить тревогу: похудение звезды перешло границы разумного. Помимо того, что сильно страдает внешний вид, возможны и последствия для здоровья Полины.

«Боже, это анорексия?»; «Она под кайфом, что ли? Взгляд неадекватный»; «Полина, какая вы худющая — уже перебор»; «В последнее время удивляет такое поведение»; «Высохла, и все!»; «Это кто вообще, она ли???»; «Причем тут хейтеры. Люди пишут свое мнение. Ну и правда же, уже не то»; «Голос обожаю ваш, но покормить вас больше хочется, чем слушать».

После рождения первенца у звезды были проблемы с лишним весом, но ей удалось взять себя в руки и сбросить 40 килограммов. Год назад в Instagram поклонники спрашивали у артистки, сколько на данный момент она весит, и звезда не стала скрывать: