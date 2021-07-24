СМИ узнали причину смерти основателя группы «Ласковый май»

Смерть основателя музыкальных групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» Алексея Мускатина связана с лейкемией. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на коллегу продюсера, Андрея Разина.
По его словам, незадолго до смерти Мускатин готовился к операции.
«Леша до последних дней перед операцией чувствовал себя хорошо. Мы собрали сумму денег. У него такая же болезнь, как у моей второй жены Натали — лейкемия. Но Наташа живая...» — добавил Разин.
Продюсер уточнил, что последние дни подбадривал Мускатина, когда созванивался.
Также продюсер «Ласкового мая» отдельно отметил вклад Мускатина в продвижение группы.
«Алексей Мускатин входит в число пяти таких титанов, которые создавали современный шоу-бизнес. До работы с нами многих артистов даже никто не знал», — подчеркнул Разин.
Мускатин работал также с группами «Кар-Мэн», «Машина времени», «Воскресение».