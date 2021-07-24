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Названа причина смерти основателя групп «Ласковый май» и «Руки вверх!»

Газета.Ru
22 минуты назад

Смерть основателя музыкальных групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» Алексея Мускатина связана с лейкемией. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на коллегу продюсера, Андрея Разина.

СМИ узнали причину смерти основателя группы «Ласковый май»
Фото: СоцсетиСоцсети

По его словам, незадолго до смерти Мускатин готовился к операции.

«Леша до последних дней перед операцией чувствовал себя хорошо. Мы собрали сумму денег. У него такая же болезнь, как у моей второй жены Натали — лейкемия. Но Наташа живая...» — добавил Разин.

Продюсер уточнил, что последние дни подбадривал Мускатина, когда созванивался.

Также продюсер «Ласкового мая» отдельно отметил вклад Мускатина в продвижение группы.

«Алексей Мускатин входит в число пяти таких титанов, которые создавали современный шоу-бизнес. До работы с нами многих артистов даже никто не знал», — подчеркнул Разин.

Мускатин работал также с группами «Кар-Мэн», «Машина времени», «Воскресение».

Шоу-бизнес,Алексей Мускатин,Андрей Разин,
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