Брухунову назвали «человеком-солнцем»

Молодая супруга Евгения Петросяна создала себе пул поклонниц в соцсети, где регулярно выкладывает фотографии. Татьяна Брухунова с удовольствием показывает свои новые наряды, а также вставляет фотоотчеты с путешествий.

Фото: ТАСС ТАСС

Надо отметить, что критиков в своем микроблоге она не приветствует, баня недовольных быстро и без зазрения совести. С теми же, кто восхищается ее умением одеваться и вообще высказывает всяческую приязнь, Татьяна с удовольствием вступает в диалоги.

На этот раз Татьяна показала свой образ в черном платье с ярким принтом, пиджаке-пальто Chanel и в темных очках. Обута женщина в белые кеды, в руках у нее белая сумочка. Татьяна сфотографировалась во время прогулки по искусственному острову Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Поклонницам вид Брухуновой пришелся по вкусу. Микроблог заполнили восторженные отзывы.

«Вы очень стильная и красивая, Татьяна», «Татьяна, Вы прекрасны», «Как всегда, прекрасны! Восхищаюсь вашим умением сочетать вещи», «Красивая очень», «Татьяна, вы прекрасны, как солнце! Бывают люди-тучи, а вы человек-солнце», «Вы как Мери Поппинс — идеальная», «Прекрасная и лучезарная Татьяна».

Недавно стало известно, что Татьяна Брухунова решила зарабатывать на рекламе в соцсетях и даже разместила в ряде блогов свой прайс. Однако озвученные расценки вызвали недоумение у популярных блогеров.