«Решили не будить лиха»: контракт МХАТа с Бузовой не подписан

Спектакль МХАТа, где была задействована Ольга Бузова, стал притчей во языцех на длительное время. Трудно даже припомнить такого резонанса в театральном и не только сообществе. Хотя сам спектакль ничего особенного собой не представляет. Режиссер сыграл на том, что прозвучали громкие фамилии – Сталин и Бузова. И зритель пошел.

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Однако после громкого скандала судьба постановки «подвисла». Если еще несколько дней назад на сайте театра спектакль «Чудесный грузин» анонсировался к показу на 17 и 18 сентября, то сейчас эта информация исчезла. Врио директора МХАТа Олег Михайлов рассказал о ситуации с постановкой журналистам «Комсомольской Правды».

«Показ «Чудесного грузина» решили отменить в сентябреРешили не будоражить общественность, не будить лиха. к тому же, сложно обеспечить состав для этой постановки. В ней занято много приглашенных артистов: музыкантов, танцовщиков. Но мы не убираем «Чудесного грузина» из репертуара навсегда. Хотя контракт с Ольгой Бузовой еще не подписан. Не исключаю, что на ее роль пригласим другую актрису», - сообщил он.

Бузовав свое время заявила, что гордится Россией, любит ее и мечтает исполнить гимн на одном из больших событий — чемпионате мира, Олимпиаде, параде Победы.

Певец Лев Лещенко, комментируя это, высказал мнение, что если Бузова справится с исполнением гимна, то пусть поет его на здоровье.