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Умер один из основателей «Ласкового мая» продюсер Мускатин

Ирина Лебедева
41 минуту назад

Андрей Разин в соцсети сообщил, что ушел из жизни его друг и коллега, музыкальный продюсер и организатор концертов Алексей Мускатин.

Умер один из основателей «Ласкового мая» продюсер Мускатин
Фото: InstagramInstagram

«На 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе «Мираж» директором, Лёша Мускатин. Благодаря Лёше, который привёл меня во Фрунзенский райком комсомола, я стал художественным руководителем центра досуга «Арсенал», где он был директором. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Лёша, мы будем всегда тебя помнить. Группа «Ласковый май», «Дискотека «Союз» и все твои друзья-артисты скорбят. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны. Царствие ему Небесное».

Как сообщает 5 Канал, Мускатин являлся одним из основателей коллективов «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» «Диамант».

Он был концертным директором Сергея Чумакова, Сергея Челобанова, Ирины Салтыковой. Организовывал выступления Владимира Высоцкого, Иосифа Кобзона, Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Тамары Гверцителли, Михаила Шуфутинского, группы «Аракс», «Воскресение», «Високосное Лето», «Аквариум» и многих других.
Шоу-бизнес,Алексей Мускатин,Михаил Шуфутинский,Сергей Чумаков,Ирина Салтыкова,Андрей Разин,Иосиф Кобзон,Алла Пугачева,Сергей Челобанов,
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