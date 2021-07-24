Асмус улетела на съемки в гипсе и на костылях

Кристина Асмус в начале июля получила достаточно серьезную травму. Она отвлеклась, засмотревшись на экран смартфона, оступилась и упала с лестницы. Падение привело к разрыву связок. Актрисе пришлось отправляться в больницу, где ей наложили гипс.

Фото: Instagram Instagram

Тем не менее, несмотря на болезненную травму и возможность передвигаться только с помощью костылей, Кристина продолжает работать. Она взяла с собой дочь Анастасию и полетела на съемки в Шри-Ланку.

В инстаграме звезда опубликовала фотографию из аэропорта. Настя взяла на себя ответственность за чемодан с вещами, а ее мама позирует, опираясь на костыли.

«Несмотря на то, что я на костылях с разрывом 4 связок. Несмотря на то, что всё закрыто и сейчас тут сезон дождей и ураганов мы на Шри-Ланке!! На съёмках выстраданного фильма «Булки», который мы снимаем уже 1,5 года. Про этот фильм у меня спрашивают также часто, как про фильм «Текст». Так что буду рассказывать о процессе», - пообещала Кристина подписчикам.

Фолловеры отметили волевой характер актрисы и ее преданность профессии.

«Скорейшего выздоровления. Это и есть преданность делу - работать, будучи травмированной», «Кристина очень сильно вас уважаю», «Ждем сторис и постов!!! А главное - здоровья тебе, красавица наша! И душевной гармонии!».

Публика не перестает делать попытки докопаться до настоящей причины развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. Пара почти восемь лет вместе – и до сих пор в скандалах замечена не была. И вот – разбежались, без шума и криков.

Свою версию причины расставания двух звезд на условиях анонимности поведал изданию Тeleprogramma.pro один из коллег юмориста.

Коллега считает, что в истоке лежит желание Харламова быть в браке главой семьи, что он всегда хотел, чтобы Кристина не работала, и еще детей. А Кристина – востребованная артистка, она увлечена своей работой и, конечно, совсем не видит себя в роли домашней хозяйки.