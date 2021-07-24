В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Асмус улетела на съемки в гипсе и на костылях

Ирина Лебедева
25 минут назад

Кристина Асмус в начале июля получила достаточно серьезную травму. Она отвлеклась, засмотревшись на экран смартфона, оступилась и упала с лестницы. Падение привело к разрыву связок. Актрисе пришлось отправляться в больницу, где ей наложили гипс.

Асмус улетела на съемки в гипсе и на костылях
Фото: InstagramInstagram

Тем не менее, несмотря на болезненную травму и возможность передвигаться только с помощью костылей, Кристина продолжает работать. Она взяла с собой дочь Анастасию и полетела на съемки в Шри-Ланку.

В инстаграме звезда опубликовала фотографию из аэропорта. Настя взяла на себя ответственность за чемодан с вещами, а ее мама позирует, опираясь на костыли.

«Несмотря на то, что я на костылях с разрывом 4 связок. Несмотря на то, что всё закрыто и сейчас тут сезон дождей и ураганов мы на Шри-Ланке!! На съёмках выстраданного фильма «Булки», который мы снимаем уже 1,5 года. Про этот фильм у меня спрашивают также часто, как про фильм «Текст». Так что буду рассказывать о процессе», - пообещала Кристина подписчикам.

Фолловеры отметили волевой характер актрисы и ее преданность профессии.

«Скорейшего выздоровления. Это и есть преданность делу - работать, будучи травмированной», «Кристина очень сильно вас уважаю», «Ждем сторис и постов!!! А главное - здоровья тебе, красавица наша! И душевной гармонии!».

Публика не перестает делать попытки докопаться до настоящей причины развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. Пара почти восемь лет вместе – и до сих пор в скандалах замечена не была. И вот – разбежались, без шума и криков.

Свою версию причины расставания двух звезд на условиях анонимности поведал изданию Тeleprogramma.pro один из коллег юмориста.

Коллега считает, что в истоке лежит желание Харламова быть в браке главой семьи, что он всегда хотел, чтобы Кристина не работала, и еще детей. А Кристина – востребованная артистка, она увлечена своей работой и, конечно, совсем не видит себя в роли домашней хозяйки.

В итоге разрыв интересов стал слишком велик, и совместная жизнь перестала приносить радость.
Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Шри-Ланка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители