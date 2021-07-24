Бузова в костюме ангела поздравила с именинами всех Ольг

Ольга Бузова завершила свои зарубежные съемки и вернулась в Россию. Как оказалось, возвращение случилось в очень непростой день. Об этом поющая телеведущая написала в микроблоге.

Фото: Instagram Instagram

«Сегодня, 24 июля, день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги. Она родилась в 890 году, была супругой великого князя Киевского Игоря и первая из правителей Руси приняла христианство. Святая Ольга отличалась лучшими качествами настоящей женщины - мудростью и добротой, красотой и благородством, чистотой души и верностью. Она успешно управляла государством и вошла в историю как основоположница христианства на Руси. Крестивший Русь в 988 году великий князь Владимир был её внуком.

Как символично, что именно в этот день я вернулась в Россию».

На страничке рядом Ольга выложил свою фотографию в костюме ангела. Звезда обратилась к своим тезкам, носящим имя Ольга. Она напомнила, что со скандинавского имя Ольга переводится, как «светлая» или «священная», и поздравила всех с именинами.

«Мои хорошие! поздравляю с именинами всех, кто назван именем Ольга (в переводе со скандинавского означает «светлая» или «священная)».

Подписчицы дружно поздравляют своего кумира и друг друга.

«С Праздником тебя, наша девочка, и с возращением домой», «Поздравляю всех Олечек».

Но хейтеры и тут нашли, к чему придраться.

«Начинается! уже может себя к святым припишешь!»

Недоброжелателей быстро поставили на место.

«Вам обязательно брызгать ядом даже под таким светлым и добрым постом?», «С головой проблемы? Детей родившихся в день святых, называют их именами, давайте всех оскорбляйте».

Не так давно Ольга Бузова дебютировала во МХАТе имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Телеведущая исполнила в постановке роль шпионки Беллы Шанталь. В Сеть попали фрагменты ее выступления, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.