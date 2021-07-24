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Малахов считает, что Макеева вышла за строителя от одиночества

Ирина Лебедева
55 минут назад

Многие представители российского шоу-бизнеса считают четвертый брак актрисы и телеведущей Анастасии Макеевой со строителем Романом Мальковым явным мезальянсом. Все удивляются, почему успешная актриса развернула столь бурную деятельность по заключению союза с мужчиной, ничем особо не примечательным, да еще обремененным большим семейством.

Малахов объяснил, почему Макеева вышла за строителя
Фото: InstagramInstagram

Андрей Малахов несколько раз приглашал Анастасию и Романа, а также первую супругу Романа на свои шоу. В эфире передачи «Начало» с Ириной Безруковой Малахов признался, что неоднократно возвращался к этой теме, поскольку выпуски шоу с Макеевой и Мальковым были одними из самых рейтинговых.

По мнению известного телеведущего, подобные браки возможны из-за «глубочайшего одиночества», которое испытывают порой даже самые известные люди.

«Ты можешь быть популярной актрисой, тебя могут знать, желать, хотеть, а ты одна и у тебя варианты в лучшем случае влюбиться в парня, который пришел ремонтировать тебе дом. Хотя, казалось бы, она может по щелчку сделать все», - цитирует слова Малахова Экспресс Газета.

Роман Мальков ради артистки оставил жену Светлану и четверых детей. Из-за этого разгорелся скандал. Некоторые поклонники обвинили Макееву в том, что она разбила счастливую семью.

На сторону матери встала дочь Романа Малькова Анна, которая заявила отцу, что мачеха ее обманула, пообещав дорогие подарки. Актриса якобы хотела, чтобы школьница оставила мать в Словении и перебралась к отцу, как это сделал ее брат.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Ирина Безрукова,Андрей Малахов,
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