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«Шикарная больница»: Соседова прооперировали в Беларуси

Ирина Лебедева
30 минут назад

Музыкальный критик Сергей Соседов остался высокого мнения о Витебской городской больнице скорой помощи и ее докторах. Соседов во время поездки в Беларусь занимался физкультурой в гостинице города Витебска. И получил неприятную травму – разрыв ахиллова сухожилия, - сообщают news.ru.

«Шикарная больница»: Соседова прооперировали в Беларуси
Фото: ТАССТАСС

По воспоминаниям Сергея, боль от травмы была нестерпимой – будто с большой силой ударили по ноге палкой. Как позднее ему объяснили медики, это – классический синдром разрыва ахилловой связки.

Если пустить заживление на самотек, то хромота могла остаться на всю жизнь. Поэтому Соседов принял решение оперироваться.

Пострадавшего доставили в Витебскую городскую больницу сокрой помощи, которая Сергею очень понравилась.

«Отличная, шикарная больница, очень хорошая. Чистая, с ремонтом. В Москве такие есть, разумеется. Но не каждая больница такая, как в Витебске», - отметил Соседов.

Сама операция проходила под местной анестезией, все завершилось удачно. Сейчас шоумен уже вернулся домой в Москву, правда, ему еще предстоит период реабилитации.

Сергей Соседов борется с управляющей компанией, к которой прикреплен его дом. Музыкальный критик возмущен тем, что деньги на капитальный ремонт он и его соседи исправно перечисляют каждый месяц, ремонт запланирован только через 15 лет, а здание разрушается день ото дня.

Жильцы дома отдают приличные, по словам критика, суммы за непонятный капитальный ремонт, а по сути, все эти деньги уходят в никуда.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Витебск,Беларусь,
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