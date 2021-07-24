Садальский публично обвинил Малышеву во лжи

Станислав Садальский в социальной сети выступил с резкой критикой ведущей телепередач Первого Канала «Здоровье» и
«Жить здорово!» Елены Малышевой и ее программ.
Актер начал с того, что, по его мнению, сегодня слова «Малышева» и «правда» являются антонимами. И никакой нормальный человек не будет смотреть медицинские шоу с участием теледоктора, а уж, тем более, следовать ее советам.
«Малышева своими выступлениями за последнее десятилетие настолько скомпрометировала своё когда-то доброе имя, что даже когда иногда случайно говорит разумные вещи, то воспринимается это как какой-то «сбой в матрице». А вы так не считаете? Если бы вы были Эрнстом, что бы вы сказали «доктору» Елене? Как хочется посмотреть программу о медицине и питании альтернативную. Была «Таблетка», Малышева убрала», — написал Садальский в микроблоге.
Почти все фолловеры согласились с мнением Садальского.
«Это шоу, все, точка. Вместо АБВГДейки», «Ее бы в обычную поликлинику, пусть бы там врачам рассказывала, как лечить, а не нам», «Что она несёт? Кто же смотрит ее эфиры?», «Она же неадекватная. Мне кажется, Малышева вообще не врач, а посмешище», «Давно уже не смотрю её передачу, раздражает», «Зачем это вообще показывают?»