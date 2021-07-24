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Садальский публично обвинил Малышеву во лжи

Ирина Лебедева
1 час назад

Станислав Садальский в социальной сети выступил с резкой критикой ведущей телепередач Первого Канала «Здоровье» и

Садальский публично обвинил Малышеву во лжи
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников© РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Жить здорово!» Елены Малышевой и ее программ.

Актер начал с того, что, по его мнению, сегодня слова «Малышева» и «правда» являются антонимами. И никакой нормальный человек не будет смотреть медицинские шоу с участием теледоктора, а уж, тем более, следовать ее советам.

«Малышева своими выступлениями за последнее десятилетие настолько скомпрометировала своё когда-то доброе имя, что даже когда иногда случайно говорит разумные вещи, то воспринимается это как какой-то «сбой в матрице». А вы так не считаете? Если бы вы были Эрнстом, что бы вы сказали «доктору» Елене? Как хочется посмотреть программу о медицине и питании альтернативную. Была «Таблетка», Малышева убрала», — написал Садальский в микроблоге.

Почти все фолловеры согласились с мнением Садальского.

«Это шоу, все, точка. Вместо АБВГДейки», «Ее бы в обычную поликлинику, пусть бы там врачам рассказывала, как лечить, а не нам», «Что она несёт? Кто же смотрит ее эфиры?», «Она же неадекватная. Мне кажется, Малышева вообще не врач, а посмешище», «Давно уже не смотрю её передачу, раздражает», «Зачем это вообще показывают?»

В последнее время публика активно критиковала Елену Малышеву за то, что она, активно пропагандируя ношение масок, сама часто появлялась в общественных местах без средства индивидуальной защиты. Один из таких случаев был запечатлен на видео в здании Курского вокзала. Запись вызвала широкий общественный резонанс еще и потому, что медик называла «дебилами» противников карантинных мер в России.
Шоу-бизнес,Станислав Садальский,Елена Малышева,
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