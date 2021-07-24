Садальский публично обвинил Малышеву во лжи

«Малышева своими выступлениями за последнее десятилетие настолько скомпрометировала своё когда-то доброе имя, что даже когда иногда случайно говорит разумные вещи, то воспринимается это как какой-то «сбой в матрице». А вы так не считаете? Если бы вы были Эрнстом, что бы вы сказали «доктору» Елене? Как хочется посмотреть программу о медицине и питании альтернативную. Была «Таблетка», Малышева убрала», — написал Садальский в микроблоге.