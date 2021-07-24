Фадеев выступил против засилия ЛГБТ

«Сразу скажу, я традиционных взглядов, и верующий человек. Но при этом, никогда не нарушаю личную территорию других людей, чем бы они ни занимались. Мне может кто-нибудь объяснить зачем проводить парад сексуальной направленности? Зачем агрессивно навязывать свою позицию и кричать «мы есть»?! Зачем? Об этом и так все знают. Почему мужчины и женщины традиционных взглядов, не делают свой парад, свой флаг и др.? Я вижу, как переписывают историю, но Библию переписать нельзя, а там об этом очень конкретно и четко сказано. Повторюсь, я не против существования любых направлений в сексуальной жизни, но я против чтобы моим детям навязывали это как норму», – заключил Фадеев.