«Я ничем не болен»: Шура опроверг слухи об онкологии

«...читаю все ваши комменты и диву даюсь, что обо мне только не придумали-рак ( был давно) болею, жир отрезал, под наркотой похудел, сплю со всеми подряд, все болезни подхватил, не так за грудь держусь, и всякую другую *** милые мои, никакие ваши комментарии подтирать ни я, ни мой директор не будет! Пишите и дальше!»