«Я ничем не болен»: Шура опроверг слухи об онкологии

Александр Медведев, известный публике под псевдонимом Шура, в последнее время сильно похудел. А поскольку ранее у певца была диагностирована онкология с метастазами, с которой Александр успешно справился, в соцсетях поползли слухи о возврате тяжелой болезни.
Шура решил поставить точку и прекратить распространение досужих вымыслов. В микроблоге он разместил видеоролик с самим собой на фоне красивых морских пейзажей и рассказал, что чувствует себя прекрасно, чего и всем желает.
«Спешу вам сообщить, что у меня все хорошо. Я ничем не болен. И я люблю отдыхать. Я сейчас нахожусь не скажу где. Ну в очень дорогом и красивом месте».
В микроблоге исполнитель посмеялся над своими недоброжелателями.
«...читаю все ваши комменты и диву даюсь, что обо мне только не придумали-рак ( был давно) болею, жир отрезал, под наркотой похудел, сплю со всеми подряд, все болезни подхватил, не так за грудь держусь, и всякую другую *** милые мои, никакие ваши комментарии подтирать ни я, ни мой директор не будет! Пишите и дальше!»
Не забыл Шура и о преданных поклонниках.
«Всем своим -пламенный привет, я вас люблю, и не тратьте свои силы - чтобы этим чертям что-то доказать! Спасибо вам, за Вашу любовь и преданность, каждое Ваше слово, меня вдохновляет! Любите и будьте счастливы!»
Фолловеры поддержали Медведева.
«Вы самый лучший человек, добрый, преданный, искренний. Не обращайте внимание на злопыхателей», «Адекватной аудитории намного больше. Спасибо вам за ваши хиты. Отдыхайте, родной», «Саша, не обращайте внимания на злых людишек. Мы вас любим. Берегите себя».
Певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в Instagram откровенные снимки с Эвелиной Бледанс.
«Контент 18+ ну как вот не удержаться? Хочется и целовать, и обнимать это прекрасное создание – Эвелиночку. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?)» - подписал снимки Медведев.