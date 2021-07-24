Бассейн, из-за которого пострадал сын Пьехи, починили

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи Стаса Пьехи в скандале с продырявленным бассейном, рассказал журналистам NEWS.RU, что надувной водоем уже починен и используется по назначению.

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Ранее в СМИ и социальных сетях широко обсуждался некрасивый инцидент, возникший после того, как семилетний сын артиста неудачно попробовал на прочность стенку соседского надувного бассейна. Как утверждают родители ребенка, соседка Ирина Безбородова «швырнула на землю» мальчика, и он получил травмы.

«Дырка была небольшая. Сейчас есть видео: бассейн функционирует. Его достаточно легко было починить — просто пластырем заклеить эту дырку и все. То есть там никаких проблем нет, этот бассейн уже починили. По-моему, они это сделали своими силами», - отметил Жорин.

Адвокат подчеркнул, что родители мальчика сразу предложили соседке отремонтировать пострадавший бассейн, либо купить новый. Но Безбородова не захотела решить дело миром.

«После того, когда Петя это сделал, его мама предложила Безбородовой либо починить бассейн, либо возместить ущерб. Но Безбородова встретила это предложение агрессивно — мы видели это все на видео», — сказал адвокат.

Супруга бывшего футболиста петербургской команды «Зенит» Владислава Безбородова — Ирина Безбородова — стала фигуранткой уголовного дела о нанесении телесных повреждений малолетнему сыну певца Стаса Пьехи.

О возбуждении уголовного дела по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина вечером 21 июля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.