"Есть сбои в организме": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы

«Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с легкими, они есть у всех, у кого Covid задел легкие, да, есть сбои в организме, при таком тяжелом течении заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно, да. Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт», - заверила Маргарита Соколова.