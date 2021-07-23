"Есть сбои в организме": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы

Директор МакSим Маргарита Соколова опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья певицы.
Соколова сообщила в Instagram, что у МакSим есть улучшения и она движется к выздоровлению.
«Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с легкими, они есть у всех, у кого Covid задел легкие, да, есть сбои в организме, при таком тяжелом течении заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно, да. Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт», - заверила Маргарита Соколова.
По словам директора, певицей занимается «звездный состав докторов», в больнице отличные условия и суперсовременное оборудование.
Соколова допустила, что лечение, восстановление и реабилитация МакSим будут длительными, однако выразила уверенность, что певица обязательно поправится.
МакSим попала в больницу в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре артистку подключили к ИВЛ, а затем к ЭКМО, аппарату искусственного насыщения крови кислородом.