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"Есть сбои в организме": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы

Вероника Полынина
16 минут назад

Директор МакSим Маргарита Соколова опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья певицы.

"Есть сбои в организме": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы
Фото: Пресс-служба певицыПресс-служба певицы

Соколова сообщила в Instagram, что у МакSим есть улучшения и она движется к выздоровлению.

«Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с легкими, они есть у всех, у кого Covid задел легкие, да, есть сбои в организме, при таком тяжелом течении заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно, да. Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт», - заверила Маргарита Соколова.

По словам директора, певицей занимается «звездный состав докторов», в больнице отличные условия и суперсовременное оборудование.

Соколова допустила, что лечение, восстановление и реабилитация МакSим будут длительными, однако выразила уверенность, что певица обязательно поправится.

Какие ужасы пережила певица МакSим до комы

МакSим попала в больницу в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре артистку подключили к ИВЛ, а затем к ЭКМО, аппарату искусственного насыщения крови кислородом.

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