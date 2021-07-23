Стриженова раскритиковала идею штампов по желанию в паспорте

21 июля премьер Михаил Мишустин заявил об отмене обязательных штампов в паспорте о браке и детях. Это решение руководства страны расстроило звезду Первого канала Екатерину Стриженову.

Фото: Лариса Кудрявцева Лариса Кудрявцева

Новое постановление правительства об отмене штампов в паспортах явно пришлось не по вкусу популярной телеведущей. Отметка в документе о заключенном браке и наличии детей больше не будет ставиться сотрудниками ЗАГСов. Обзавестись штампами теперь можно исключительно на добровольной основе.

«Я одна не понимаю для чего наши власти приняли решение отменить обязательные штампы в паспорте о браке и детях??» - обратилась к подписчикам удивленная Стриженова.

Пользователи поспешили согласиться с ведущей, заметив, что нововведение может не лучшим образом сказаться на самом институте брака. Часть комментаторов озвучили собственную версию о вседозволенности, которая воцарится после исчезновения важных меток, ведь поездка с «чистым» паспортом на курорт изрядно облегчит задачу любителям мимолетных романов.

«Отменили для себя, чтобы «холостыми» девушек на курортах снимать удобно было!»; «Разрушают институт семьи»; «И никогда не узнаешь, есть ли у мужа еще одна жена в другом городе»; «Чтобы нам потом бегать и собирать справки о браке о детях и платить за них... уже не знают, что придумать»; «Бред какой-то. Весело заживем. Санта-Барбара в каждом городе...», - возмутились простые россияне.