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Стриженова устроила скандал из-за штампа в паспорте

Экспресс газета
1 час назад

21 июля премьер Михаил Мишустин заявил об отмене обязательных штампов в паспорте о браке и детях. Это решение руководства страны расстроило звезду Первого канала Екатерину Стриженову.

Стриженова раскритиковала идею штампов по желанию в паспорте
Фото: Лариса КудрявцеваЛариса Кудрявцева

Новое постановление правительства об отмене штампов в паспортах явно пришлось не по вкусу популярной телеведущей. Отметка в документе о заключенном браке и наличии детей больше не будет ставиться сотрудниками ЗАГСов. Обзавестись штампами теперь можно исключительно на добровольной основе.

«Я одна не понимаю для чего наши власти приняли решение отменить обязательные штампы в паспорте о браке и детях??» - обратилась к подписчикам удивленная Стриженова.

Пользователи поспешили согласиться с ведущей, заметив, что нововведение может не лучшим образом сказаться на самом институте брака. Часть комментаторов озвучили собственную версию о вседозволенности, которая воцарится после исчезновения важных меток, ведь поездка с «чистым» паспортом на курорт изрядно облегчит задачу любителям мимолетных романов.

«Отменили для себя, чтобы «холостыми» девушек на курортах снимать удобно было!»; «Разрушают институт семьи»; «И никогда не узнаешь, есть ли у мужа еще одна жена в другом городе»; «Чтобы нам потом бегать и собирать справки о браке о детях и платить за них... уже не знают, что придумать»; «Бред какой-то. Весело заживем. Санта-Барбара в каждом городе...», - возмутились простые россияне.

К слову, эксперты солидарны с гласом народа. Не исключено, что отмена штампов о заключении брака может привести к неприятным последствиям в случае покупки жилья на вторичном рынке. Один из супругов может приобрести недвижимость без ведома второй половины. Естественно, что такие сделки станут оспариваться в суде, но для этого пострадавшей стороне придется побегать по многим инстанциям, а еще раскошелиться на адвоката.

Шоу-бизнес,Михаил Мишустин,Екатерина Стриженова,
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