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Родители Маргариты Суханкиной умерли от коронавируса в один день

Passion.ru
46 минут назад

Самая популярная артистка группы Мираж, Маргарита Суханкина, потеряла обоих родителей почти в один день — они ушли друг за другом. Смерть пожилых людей наступила в результате коронавирусной инфекции. О личной трагедии, 57-летняя певица сообщила в своем Instagram:

Родители Маргариты Суханкиной умерли от COVID в один день
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мои родители очень сильно поддерживали меня во всех делах и начинаниях, одобряли мои решения. Я всегда чувствовала, вашу заботу и любовь! Спасибо вам огромное за это», — написала она.

После признаний в любви родителям и обещания никогда их не забывать, Суханкина поделилась, что сама переболела коронавирусом не так давно:

«Я с огромным трудом вышла из этого заболевания. Сейчас до сих пор ощущаю последствия. Могу сказать вам одно — это страшное заболевание», — обратилась через видео к своим подписчикам она.

Маргариты выросла в обычной советской семье: родители работали инженерами, но всегда поддерживали мечту девочки о большой сцене. А когда появились первые признаки певческого и артистического таланта, пустили все силы на его развитие. До того, как девушка попала в группу «Мираж», успела получить серьезное музыкальное образование и поработать в Большом театре.

Сегодня певица продолжает сольную карьеру и воспитывает двух приемных детей. Их певица воспитывает одна: в 2014-м она развелась с композитором Андреем Литягиным.

Шоу-бизнес,Андрей Литягин,Маргарита Суханкина,
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