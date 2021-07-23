Олешко объяснил давний отказ от московской прописки

«Когда-то я сказал жене: "Оля, понимаешь, что бы я потом ни говорил, все равно будут считать — этот мальчик из провинции просто хотел московскую прописку. Поэтому я принципиально не буду прописываться к тебе в квартиру"», — пояснил Олешко.