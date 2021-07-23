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Юрий Хованский публично извинился за песню о «Норд-Осте»

Вероника Полынина
31 минуту назад

Видеоблогер Юрий Хованский извинился за песню о теракте на Дубровке, из-за которой против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Письмо Хованского из СИЗО «Кресты» разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» блогер Илья Давыдов.

Юрий Хованский публично извинился за песню о «Норд-Осте»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своем канале лично. Но я хочу через друзей разместить в публичном пространстве свои извинения. Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было», - говорится в письме Хованского.

Юрий Хованский исполнил песню о теракте на Дубровке во время стрима другого блогера – Андрея Нифедова.

Согласно экспертному заключению, песня содержала признаки публичных призывов к террористической деятельности и публичного оправдания терроризма.

Хованский обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Блогеру грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Хованский находится под арестов до 8 августа.

В 2002 году после захвата заложников в столичном театральном центре на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост», погибли, по официальным данным, 130 человек.

Шоу-бизнес,Юрий Хованский,Илья Давыдов,ФСИН,
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