Юрий Хованский публично извинился за песню о «Норд-Осте»

«В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своем канале лично. Но я хочу через друзей разместить в публичном пространстве свои извинения. Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было», - говорится в письме Хованского.