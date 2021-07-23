Олег Газманов раскрыл свой секрет молодости

Популярный российский певец Олег Газманов, которому 22 июля исполнилось 70 лет, рассказал, как ему удается находиться в отличной форме.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва Андрей Любимов / АГН Москва

По словам народного артиста, главный секретом его молодости являются регулярные физические нагрузки. Газманов каждый день отжимается столько раз, сколько ему лет. Он отметил, что его тело выглядит значительно моложе лица.

При этом исполнитель не планирует прибегать к каким-либо омолаживающим процедурам, будь то пластические операции или «уколы красоты». Однако он рассказал, что не так давно был вынужден лечь под нож хирурга из-за появившегося на лице образования.

— На лбу у меня была шишка, жировик, но мне удалили ее. Но в художественном смысле пластических операций у меня нет. Инъекций я не делал, кроме положенных уколов, — цитирует Газманова Teleprogramma.pro.