«Мы едем домой»: сына Пьехи выписали из больницы

«Как вы понимаете, в Рощино мы пока не вернемся. После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес», - заметила Наталья Горчакова.