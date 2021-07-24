«Мы едем домой»: сына Пьехи выписали из больницы

Сына певца Стаса Пьехи Петра, госпитализированного с травмами после конфликта с соседкой, выписали из больницы. Об этом заявила в Instagram мама мальчика Наталья Горчакова.
«Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой. Наконец-то мы едем домой», - написала она.
Бывшая жена певца поблагодарила врачей за «внимание, искреннее теплое отношение и за профессионализм».
«Как вы понимаете, в Рощино мы пока не вернемся. После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес», - заметила Наталья Горчакова.
Семилетний сын популярного исполнителя Стаса Пьехи был госпитализирован с многочисленными травмами после инцидента в коттеджном поселке Рощино. Спор между соседями разгорелся из-за надувного бассейна. По словам самого Стаса Пьехи, его сын дружил с ребенком жены футбольного судьи Владислава Безбородова. Однако Ирина Безбородова запретила детям общаться, после чего обиженный Петр проткнул бассейн при помощи карандаша. Узнав об этом, разъяренная женщина швырнула мальчика на землю, травмировав его.
Однако сама Ирина Безбородова заявила, что не била сына соседей, а вела его за руку к матери, но тот не устоял на ногах и упал на колени. Из-за этого произошла словесная перепалка, Безбородову толкнули и она, не контролируя ситуацию, зацепила рукой бабушку мальчика.