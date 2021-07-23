Лоза против шоу «Первого канала»: Певец готовит иск

Музыкант Юрий Лоза подал иск к «Первому каналу» из-за кавера на его песню «Плот», прозвучавшую в программе «Голос» в октябре 2020 года.

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Как сообщает пресс-служба Московского городского суда в телеграм-канале «Московские суды», в иске о защите исключительных прав на произведение «Плот» Лоза указал, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. В версии «Плота», прозвучавшей в «Голосе», произошли изменения в мелодии, гармонии, а сама композиция сократилась до куплета и припева общей длительностью 1 минута 55 секунд.

Истец считает, что целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым воздействиям, например, голос сопровождался не гитарным аккомпанементом, а инструментами в составе оркестра с солирующими клавишными.

Лоза также обратил внимание, что после исполнения песни члены жюри позволили себе непристойную иронию в адрес «Плота», а также распространили несоответствующие факты из биографии автора, которые унижают его честь и достоинство.

Существование песни в том виде, котором она прозвучала на «Первом канале», Лоза считает «ударом по его накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе, которую он осуществил».

Музыкант просит запретить «Первому каналу» размещение, распространение и любое незаконное использование композиции, а также требует взыскать с ответчика компенсацию за нарушение авторских прав в размере 4 млн рублей и компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.