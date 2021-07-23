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Певец Лоза хочет засудить шоу «Голос» за порчу его главного хита

Ura.Ru
48 минут назад

Музыкант, уроженец Екатеринбурга Юрий Лоза подал иск к «Первому каналу» в Московский городской суд. Певец считает, что телеканал испортил его песню «Плот», исказив ее звучание и сократив почти до двух минут.

Лоза против шоу «Первого канала»: Певец готовит иск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Московский городской суд рассмотрит исковое заявление певца и композитора Юрия Лозы к АО „Первому каналу“ о защите исключительных прав на музыкальное произведение „Плот“, прозвучавшее в программе „Голос“, которая в дальнейшем была размещена в сети „Интернет“», — сообщает telegram-канал «Московские суды».

Артист заявил, что ответчик создал неприемлемую для автора версию песни. По мнению Лозы, такой вариант «Плота» наносит удар по его «безупречной творческой репутации» и «бережному отношению к интеллектуальной работе».

По словам истца, «Первый канал» полностью изменил инструментальный состав песни — во время исполнения трека солировал клавишный инструмент с участием барабанов и оркестра. Также «Плот» сократили до одной минуты и 55 секунд.

Лоза заявил, что члены жюри шоу «Голос» позволили себе непристойную иронию в момент исполнения песни. Также распространили несуществующие факты биографии артиста, которые, по его мнению, унижают честь, достоинство и деловую репутацию.

Музыкант потребовал, чтобы «Первому каналу» запретили использовать «Плот» в музыкальной телепередаче «Голос». Также ответчик должен выплатить ему компенсацию за нарушение авторских прав в размере четырех миллионов рублей. Еще миллион рублей Лоза просит за моральный вред.

Ранее Лоза обвинил «Первый канал» в спланированной акции против него. По его словам, выпуск «Голоса» в октябре 2020 года был единственным, где обсуждался исключительно автор композиции «Плот», передает телеканал 360.

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Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Мосгорсуд,Телеканал "360° Подмосковье",Екатеринбург,
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