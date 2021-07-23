Волочкова не стала вакцинироваться из-за боязни ВИЧ

Российская балерина Анастасия Волочкова в интервью для RTVI объяснила, почему не хочет вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

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Артистка заявила, что не хочет рисковать своим организмом, и сослалась на некие передачи и высказывания «западных исследователей», которые настроили ее против прививки.

«Еще непонятно, что это за вакцина. Поэтому я не буду рисковать своим организмом, здоровьем, принудительно это делать никто не имеет права заставить», — сказала Волочкова.

Кроме того, балерина считает, что вакцина якобы может спровоцировать развитие онкологических заболеваний и ВИЧ.

Исследований, которые доказывали бы позицию Волочковой, сейчас нет.

Ранее музыкант Эрик Клэптон отказался от выступлений на площадках, пускающих только вакцинированных посетителей.