В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Волочкова не стала вакцинироваться из-за боязни ВИЧ

Газета.Ruиещё 1
57 минут назад

Российская балерина Анастасия Волочкова в интервью для RTVI объяснила, почему не хочет вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Волочкова не стала вакцинироваться из-за боязни ВИЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка заявила, что не хочет рисковать своим организмом, и сослалась на некие передачи и высказывания «западных исследователей», которые настроили ее против прививки.

«Еще непонятно, что это за вакцина. Поэтому я не буду рисковать своим организмом, здоровьем, принудительно это делать никто не имеет права заставить», — сказала Волочкова.

Кроме того, балерина считает, что вакцина якобы может спровоцировать развитие онкологических заболеваний и ВИЧ.

Исследований, которые доказывали бы позицию Волочковой, сейчас нет.

Ранее музыкант Эрик Клэптон отказался от выступлений на площадках, пускающих только вакцинированных посетителей.

Он сказал, что не будет играть там, где есть «дискриминированная публика».

Шоу-бизнес,Эрик Клэптон,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители