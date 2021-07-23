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Автор хита «Мало половин» рассказал о гонораре от Бузовой

Анна Безрукова
25 минут назад

Рэпер Александр Степанов (ST) рассказал, что написал для телеведущей Ольги Бузовой несколько песен. Об этом он говорил в интервью YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Автор хита «Мало половин» рассказал о гонораре от Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ольга не то чтобы посмеялась, но сказала: «Ага, рэпер, напиши!» Спасибо моей супруге, потому что она натолкнула на мысли. Ассоль является соавтор хита «Мало половин»», — рассказал исполнитель.

Степанов также раскрыл детали своего знакомства с Бузовой, и отметил, что они начали общаться в то время, когда еще начинающая певица находилась в состоянии разрыва отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым. Музыкант приехал вместе со своей супругой Ассоль поддержать телеведущую, и у него возникла мысль помочь девушке, написав для нее несколько музыкальных композиций.

Несмотря на то что сама певица изначально отнеслась скептически к предложению друга, Степанов выступил автором таких хитов Бузовой как «Мало половин», «Водица», «Она не боится» и «Чемпион». Рэпер подчеркнул, что ничего не получил от обладания авторскими правами, и добавил, что только хотел оказать поддержку начинающей певице.

Ранее сообщалось, что в ЮАР подошли к завершению съемки нового реалити-шоу Ольги Бузовой — «Звёзды в Африке». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она уточнила, что команда и участники работали в течение 26 дней подряд без выходных, не говоря уже о том, сколько времени было потрачено на подготовку до приезда Бузовой и других звезд на площадку.

Певица также добавила, что над шоу в круглосуточном режиме трудились свыше ста человек, съемку вели примерно 50 камер, и работала команда из четырех государств.

Шоу-бизнес,Александр Степанов,Дмитрий Тарасов,
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