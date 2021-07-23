«Мне становится скучно»: Олешко объяснил свое одиночество

Актер и телеведущий Александр Олешко заявил, что «интересные современные» девушки для него на одно лицо и ему с ними становится смертельно скучно. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».
По словам артиста, его часто просят обратить внимание на современных девушек, называя их интересными.
«Я не хочу обижать этих девушек, но они для меня все на одно лицо. Я не понимаю, как их отличать друг от друга, и, самое главное, не понимаю, о чем с ними разговаривать. Быть может, они прекрасные, добрые, но мне с ними становится смертельно скучно», - отметил он.
При этом Олешко надеется, что где-то есть девушка, которая будет его понимать. По, по его словам, все должно каким-то образом совпасть во времени и в пространстве.
«Вот Даня Спиваковский познакомился с будущей женой в самолете — она стюардесса. Мы с ним потом снимались в кино, и он рассказывал: «Я с такой девушкой познакомился! Я женюсь!» А сейчас у него куча детей, и они абсолютно счастливы. Где совпало? В небе», - привел пример он.
Актер уже был женат на коллеге Ольге Беловой, однако брак продлился всего полгода и супруги развелись. При этом во время совместной жизни Александр Олешко принципиально отказался прописываться к жене, чтобы никто не говорил, что «этот мальчик из провинции просто хотел московскую прописку».
«Я не хотел быть приложением. А потом с моим графиком работы я не хотел бы придумывать какую-то искусственную историю. Так что сейчас я живу один», - констатировал артист.
Ранее Олешко заявил, что до сих пор не может смириться со смертью режиссера Владимира Меньшова, получившего широкую известность благодаря фильмам «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли».