«Мне становится скучно»: Олешко объяснил свое одиночество

Актер и телеведущий Александр Олешко заявил, что «интересные современные» девушки для него на одно лицо и ему с ними становится смертельно скучно. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

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По словам артиста, его часто просят обратить внимание на современных девушек, называя их интересными.

«Я не хочу обижать этих девушек, но они для меня все на одно лицо. Я не понимаю, как их отличать друг от друга, и, самое главное, не понимаю, о чем с ними разговаривать. Быть может, они прекрасные, добрые, но мне с ними становится смертельно скучно», - отметил он.

При этом Олешко надеется, что где-то есть девушка, которая будет его понимать. По, по его словам, все должно каким-то образом совпасть во времени и в пространстве.

«Вот Даня Спиваковский познакомился с будущей женой в самолете — она стюардесса. Мы с ним потом снимались в кино, и он рассказывал: «Я с такой девушкой познакомился! Я женюсь!» А сейчас у него куча детей, и они абсолютно счастливы. Где совпало? В небе», - привел пример он.

Актер уже был женат на коллеге Ольге Беловой, однако брак продлился всего полгода и супруги развелись. При этом во время совместной жизни Александр Олешко принципиально отказался прописываться к жене, чтобы никто не говорил, что «этот мальчик из провинции просто хотел московскую прописку».

«Я не хотел быть приложением. А потом с моим графиком работы я не хотел бы придумывать какую-то искусственную историю. Так что сейчас я живу один», - констатировал артист.