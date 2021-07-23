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Беременная дочь Сергея Шойгу высказалась о видео жениха с девушками

Алиса Селезнёва
25 минут назад

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения Шойгу отметила, что совершенно нормально относится к тому, что ее жених фитнес-блогер Алексей Столяров снимает видео с красивыми девушками. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Дневник Столярова».

Беременная дочь Сергея Шойгу высказалась о видео жениха с девушками
Фото: ТАССТАСС

По словам Ксении Шойгу, она прекрасно понимает, что ее избранник разделяет работу и личную жизнь, и хорошо относится к его видео с девушками.

«Каждый должен проявлять себя и не иметь ограничений для того, чтобы быть успешным. Мне кажется, Лешка круто смотрится с разными представительницами женского пола», - заметила она.

При этом дочь министра обороны подчеркнула, что ей не понравилось, когда однажды ее будущий муж остался наедине с девушкой на три часа.

Пара ждет ребенка и планирует сыграть свадьбу после появления дочери на свет - весной 2022-го.

«Мы соберем много-много друзей и сделаем праздник. Это должно быть большое событие, чтобы все получили удовольствие!» — подчеркнул Алексей Столяров.

Ранее Ксения Шойгу отметила, что не планировала беременность, однако очень обрадовалась новости о грядущем пополнении, как и все члены ее семьи.

Шоу-бизнес,Ксения Шойгу,Алексей Столяров,Сергей Шойгу,Россия,
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