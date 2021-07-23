Супругу футбольного арбитра Безбородова «выгнал из дома» гитарист группы «Чайф»

Владимир Бегунов, гитарист популярной группы «Чайф», давал комментарии представителям СМИ от имени супруга Ирины Безбородовой. Последняя, предположительно, избила сына певца Стаса Пьехи. Об этом участники группы «Чайф» написали в своем Instagram.

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Бегунову поступают звонки с вопросами в адрес футбольного судьи Владислава Безбородову, хотя эта ситуация очень странная. Убедить корреспондентов, что они звонят не той персоне, не представляется возможным. Прямое отрицание только усиливает их напор, отметили музыканты.

Очевидно, гитарист «Чайфа» хотел образумить журналистов, которые прибегли к старой телефонной базе, но после ряда безуспешных попыток захотел пошутить над ними и «выгнал из дома» супругу Безбородова от имени самого арбитра. Музыканты посоветовали представителям СМИ более точно проверять базу данных, имена и факты, а также обращаться за получением комментариев к пресс-секретарю или официальному представителю знаменитости.

Напомним, ранее сообщалось о скандале, в ходе которого супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова, предположительно, нанесла побои 7-летнему сыну Стаса Пьехи - за то, что мальчик проткнул при помощи карандаша принадлежащий ей надувной бассейн.

Впоследствии во многих СМИ появился комментарий Безбородова, правдивость которого в свете признания гитариста рок-группы вызывает сомнения.

«Она истеричка. Я ее прогнал из дома. В настоящее время я на сборах, таких и на поле не могу терпеть, а дома — тем более», — указало издание «Комсомольская правда» ответ Владислава Безбородова.