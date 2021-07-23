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Певица Слава с семьей отдыхает в Австрии

Letidor.ru
57 минут назад

Российская исполнительница Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, — дважды мама. Вместе с мужем Анатолием Данилицким и младшей дочерью звезда улетела в Австрию. Они остановились в местечке Фельден-ам-Вертерзе на берегу живописного озера. Артистка делится в личном блоге семейными фото и видео. Слава наслаждается долгожданными выходными с любимыми людьми. Они весело проводят время.

Певица Слава с семьей улетела на отдых в Австрию
Фото: InstagramInstagram

К слову, знаменитость делает все возможное, чтобы у 9-летней Тони было счастливое детство.

Отметим, звезда с 2002 года состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. Однако выходить замуж за отца младшей дочери певица не собирается. Слава признавалась, что никогда не мечтала о свадьбе. Знаменитость объясняла , почему не готова официально регистрировать отношения.

Напомним, Слава была замужем за Константином Морозовым. В 1999 году звезда впервые стала мамой. У знаменитости родилась дочь Саша. У девушки сложились прекрасные отношения с отчимом Анатолием Данилицким.

Кстати, старшая дочь знаменитости пошла по ее стопам. Артистка, конечно же, помогает Саше пробиться в шоу-бизнес и построить достойную карьеру. Слава верит в свою талантливую девочку. Поклонники отмечают, что голос Александры очень похож на мамин. И юная певица гордится таким сравнением.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,Константин Морозов,Австрия,
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