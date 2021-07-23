Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев посадил своего сына за руль автомобиля и снял его на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео поездки по Москве.

На кадрах запечатлено, как ребенок управляет транспортным средством под руководством своего отца. При этом мужчина говорит мальчику, когда тому необходимо нажать на тормоз и газ. Все происходящее Гусев-старший выкладывал в сториз.