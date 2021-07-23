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Алеся Кафельникова впервые вышла в свет после родов

Lenta.ru
1 час назад

Супермодель Алеся Кафельникова впервые вышла в свет после рождения первенца. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

Алеся Кафельникова впервые вышла в свет после родов
Фото: InstagramInstagram
22-летняя знаменитость посетила музыкально-гастрономическое мероприятие Vogue Senses, которое прошло в Лужниках. На размещенном в сети коротком ролике Кафельникова запечатлена в желтом платье-комбинации с цветочными принтом, укороченном трикотажном кардигане в зеленую полоску и неоново-зеленых босоножках на каблуках. Ее образ дополнили золотистое колье, серьги и кольца.

Публикация набрала почти 30 тысяч лайков. Поклонники оценили стройное телосложение модели в комментариях.

«Так быстро восстановилась после родов, фигура — огонь!», «Идеальная», «Невозможно оторвать глаз!», «А вы точно рожали? В отменной форме!», «Восхищаюсь», — высказались они.

9 июля бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, который является отцом Алеси Кафельниковой, намекнул в сети на рождение внука. В своей публикации в Twitter теннисист заявил, что у него появился «шикарный» повод напиться, и вызвал интерес у подписчиков.

В июне беременная Кафельникова поделилась кадрами своей откровенной фотосессии. «Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой, и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же, не раздумывая, ему это сказала: "От таких, как ты, нужно срочно рожать". Мысли вслух — и вуаля!» — призналась звезда в описании к посту. Тогда же модель заявила, что находится на 31-й неделе беременности.

Шоу-бизнес,Алеся Кафельникова,Евгений Кафельников,
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