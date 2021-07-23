Алеся Кафельникова впервые вышла в свет после родов

9 июля бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников , который является отцом Алеси Кафельниковой, намекнул в сети на рождение внука. В своей публикации в Twitter теннисист заявил, что у него появился «шикарный» повод напиться, и вызвал интерес у подписчиков.

В июне беременная Кафельникова поделилась кадрами своей откровенной фотосессии. «Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой, и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же, не раздумывая, ему это сказала: "От таких, как ты, нужно срочно рожать". Мысли вслух — и вуаля!» — призналась звезда в описании к посту. Тогда же модель заявила, что находится на 31-й неделе беременности.