"Папа дома": сын Боярского рассказал о состоянии отца

"Папа находится дома Он действительно некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником V" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел", – сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсети.