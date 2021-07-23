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Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии отца

Москва24иещё 2
1 час назад

Михаил Боярский находится дома после перенесенного в легкой форме ковида. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сын артиста Сергей.

"Папа дома": сын Боярского рассказал о состоянии отца
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий Москва 24/Владимир Яроцкий

"Папа находится дома Он действительно некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником V" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел", – сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсети.

Боярский-младший предположил, что артист мог заразиться в театре.

Ранее появилась информация о госпитализации Михаила Боярского с коронавирусом. Сам он эти сведения позднее опроверг.

Шоу-бизнес,Михаил Боярский,
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