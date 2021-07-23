Бузова завершила съемки шоу в Южной Африке

«Мы сделали это! 26 дней съемок без выходных. Я молчу о том, сколько было подготовки до нашего приезда. Невероятные локации, потрясающие события, над шоу работали круглосуточно более 100 человек, снимали около 50 камер и трудилась команда из четырех стран. Спасибо всем, кто был, есть и будет причастен к этой африканской сказке», — сказала Ольга Бузова в интревью изданию СтарХит.