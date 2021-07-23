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Ольга Бузова завершила съемки шоу в Южной Африке

runews24.ru
1 час назад

Но зрители смогут узнать имя победителя шоу «Звезды в Африке» только после выхода его на экраны.

Бузова завершила съемки шоу в Южной Африке
Фото: @buzova86@buzova86

Формат напоминает шоу "Последний герой". Вот только на этот раз выживать в диких условиях Африки пришлось знаменитостям. Каждый из участников мог в любой момент заявить о том, что отказывается выполнять то или иное задание либо не согласен с условиями выживания, но это означало бы автоматический вылет из шоу.

Ведущей проекта была Ольга Бузова. Она призналась, что работа была изматывающей. Однако Бузова считает, что шоу должно понравиться российским зрителям, а значит работа стоила того.

«Мы сделали это! 26 дней съемок без выходных. Я молчу о том, сколько было подготовки до нашего приезда. Невероятные локации, потрясающие события, над шоу работали круглосуточно более 100 человек, снимали около 50 камер и трудилась команда из четырех стран. Спасибо всем, кто был, есть и будет причастен к этой африканской сказке», — сказала Ольга Бузова в интревью изданию СтарХит.

Известно, что участие в шоу приняли Алексей Ягудин, Даня Милохин, певица Айза и многие-многие другие знаменитости.

Ольга Бузова отметила спартанские условия, в которых всем участникам проекта приходилось пребывать. Но при этом восхитилась красотами окружавшей их природы Африки.

Шоу-бизнес,Алексей Ягудин,Ольга Бузова,StarHit,Южная Африка,
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