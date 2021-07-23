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Съёмки нового шоу Бузовой в Африке завершены

News.ru
28 минут назад

В ЮАР завершились съёмки нового реалити-шоу Ольги Бузовой — «Звёзды в Африке». Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.

Завершены съемки нового шоу Бузовой в Африке
Фото: olgabuzova/vk.comolgabuzova/vk.com

Мы сделали это! <...> Спасибо, всем, кто был, есть и будет причастен к этой Африканской сказке. Африка, люблю тебя, — написала телеведущая.

Она рассказала, что команде и участникам пришлось снимать 26 дней подряд без выходных, не говоря уже о том, сколько было подготовки до приезда Бузовой и других звёзд на площадку.

Певица отметила, что над шоу работали круглосуточно более 100 человек, снимали около 50 камер, и трудилась команда из четырёх стран.

Бузова также рассказала, что процесс съёмок проходил в спартанских условиях: ранние подъёмы, жуткий холод по утрам и вечерам, жара днём, пыль, но ничего не остановило популярную исполнительницу.

Реалити-шоу «Звёзды в Африке» является проектом телеканала ТНТ, съёмки проходили в ЮАР в каньоне реки Блайд. Ожидается, что шоу выйдет в эфир зимой 2021–2022 годов.

Ранее стало известно, что МХАТ решил перенести показ спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, запланированный на сентябрь, на неопределённый срок. Об этом сообщил портал StarHit.

Шоу-бизнес,Южная Африка,
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