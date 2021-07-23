Завершены съемки нового шоу Бузовой в Африке

В ЮАР завершились съёмки нового реалити-шоу Ольги Бузовой — «Звёзды в Африке». Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.

Фото: olgabuzova/vk.com olgabuzova/vk.com

Мы сделали это! <...> Спасибо, всем, кто был, есть и будет причастен к этой Африканской сказке. Африка, люблю тебя, — написала телеведущая.

Она рассказала, что команде и участникам пришлось снимать 26 дней подряд без выходных, не говоря уже о том, сколько было подготовки до приезда Бузовой и других звёзд на площадку.

Певица отметила, что над шоу работали круглосуточно более 100 человек, снимали около 50 камер, и трудилась команда из четырёх стран.

Бузова также рассказала, что процесс съёмок проходил в спартанских условиях: ранние подъёмы, жуткий холод по утрам и вечерам, жара днём, пыль, но ничего не остановило популярную исполнительницу.

Реалити-шоу «Звёзды в Африке» является проектом телеканала ТНТ, съёмки проходили в ЮАР в каньоне реки Блайд. Ожидается, что шоу выйдет в эфир зимой 2021–2022 годов.