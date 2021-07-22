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Мог не дожить до 70-ти: Бабкина вспомнила инцидент с певцом

Вероника Полынина
38 минут назад

Народный артист России Олег Газманов однажды чуть не погиб в «Артеке». Об этом рассказала певица Надежда Бабкина в день 70-летия Газманова.

Мог не дожить до 70-ти: Бабкина вспомнила инцидент с певцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бабкина опубликовала в Instagram пост с поздравлениями и призналась, что люди с «мощной энергетикой» и «высочайшей самоотдачей» очень близки ей по духу.

«Я помню, как однажды Олег рассказал мне о том, как в Артеке рядом с ним шарахнула молния: «Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо», - написала Бабкина.

По ее словам, в то, что Газманову уже 70, невозможно поверить.

«Выглядит он роскошно и до сих пор выполняет на концертах "фирменное" сальто!» - отметила Бабкина.

Она также напомнила, что на каждом концерте Газманова «неизменный аншлаг», ведь каждая его песня – это хит.

«Достаточно вспомнить одно произведение «Москва, звонят колокола». Когда в зале начинают звучать первые аккорды, зрители поднимаются со своих мест в едином порыве», - заявила артистка.

Ранее Олега Газманова поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, президент отметил многогранный талант и большую творческую энергию Газманова и пожелал ему здоровья, удачи и вдохновения.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Надежда Бабкина,Владимир Путин,Россия,
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