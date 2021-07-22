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У Бейонсе загорелся исторический особняк

Lenta.ru
15 минут назад

В особняке в Новом Орлеане штата Луизиана (США), который предположительно принадлежит певице Бейонсе и ее мужу рэперу Jay-Z, случился пожар. Возгорание зафиксировали вечером в среду, 21 июля, сообщает New York Post.

У Бейонсе загорелся исторический особняк
Фото: ReutersReuters

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 18:15 по местному времени, спустя пару часов огонь удалось полностью ликвидировать. На объекте работала бригада из 22 пожарных. Дом площадью 1,2 тысячи квадратных метров и стоимостью около 2,4 миллиона долларов пострадал незначительно. Причина возгорания пока не установлена.

«Если бы спасатели не попали туда вовремя, все могло быть намного хуже. Это исторический дом», — сказал представитель пожарной службы, добавив, что в результате случившегося никто не пострадал, а эвакуация не потребовалась.

Здание было построено в 1927 году как Вестминстерская пресвитерианская церковь. В начале 2000-х в нем размещалась балетная труппа из восьми танцоров. По информации американских изданий, последние пять лет особняк с шестью спальнями находится в собственности звездной пары 39-летней Бейонсе и 51-летнего Jay-Z.

В июле в США был продан особняк, который ранее принадлежал спортсмену Майку Тайсону. В доме площадью 1,7 тысячи квадратных метров есть семь спален, лифт, спа-центр с сауной и бассейн.

Шоу-бизнес,Майк Тайсон,Новый Орлеан,Соединенные Штаты,
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