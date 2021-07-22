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Священник пригрозил размазать по полу Моргенштерна

Вероника Полынина
1 час назад

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка Белгородской области Максим Пастухов назвал рэпера Моргенштерна «мразью» и пригрозил «размазать» его по полу.

Священник пригрозил размазать по полу Моргенштерна
Фото: InstagramInstagram

Таким образом священнослужитель отреагировал на информацию о том, что Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) подписал контракт с промоушеном ММА.

«Морген подписал контракт на бой?! За 1 млн долларов? Восстановите мой храм, я эту мразь размажу по полу, Помогите связаться с организаторами!!!» - написал Пастухов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иерей Максим Пастухов – настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка и по совместительству тренер по фитнесу и бодибилдингу в православном спортклубе имени Святого Иоасафа Белгородского. Сельский священник участвует в соревнованиях по кроссфиту, ранее занимался вольной борьбой и карате, имеет черный пояс и 1-й дан.

Ранее боец ММА Александр Шлеменко назвал певца Моргенштерна «чертом, а проще говоря – бесом» и призвал ввести цензуру, чтобы не допускать таких артистов до широкой аудитории. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал коллегу, заявив, что давно нужно ввести цензурирующий орган, который «будет чистить всю эту грязь с экранов».

В свою очередь, Моргенштерн призвал запретить ММА, а затем заявил, что согласился бы выйти в октагон со Шлеменко за 20 млн долларов.

Шоу-бизнес,Хабиб Нурмагомедов,Александр Шлеменко,Белгородская Область,Ивановка,
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