Священник пригрозил размазать по полу Моргенштерна

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка Белгородской области Максим Пастухов назвал рэпера Моргенштерна «мразью» и пригрозил «размазать» его по полу.

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Таким образом священнослужитель отреагировал на информацию о том, что Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) подписал контракт с промоушеном ММА.

«Морген подписал контракт на бой?! За 1 млн долларов? Восстановите мой храм, я эту мразь размажу по полу, Помогите связаться с организаторами!!!» - написал Пастухов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иерей Максим Пастухов – настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка и по совместительству тренер по фитнесу и бодибилдингу в православном спортклубе имени Святого Иоасафа Белгородского. Сельский священник участвует в соревнованиях по кроссфиту, ранее занимался вольной борьбой и карате, имеет черный пояс и 1-й дан.

Ранее боец ММА Александр Шлеменко назвал певца Моргенштерна «чертом, а проще говоря – бесом» и призвал ввести цензуру, чтобы не допускать таких артистов до широкой аудитории. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал коллегу, заявив, что давно нужно ввести цензурирующий орган, который «будет чистить всю эту грязь с экранов».