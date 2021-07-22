Шура показал откровенные фото с Бледанс

«Мы были вместе с Шурой в Крыму. У нас состоялась фотосессия. Она родилась спонтанно. Мы не хотели ее, если честно, афишировать. Мы были вдвоем на открытии нового крутейшего в Крыму пляжа. Кроме того, там же открывали ресторан. И организаторы пригласили туда Шуру. Мы встретились. Провели парочку прекрасных дней. Делали массаж. Неплохо в общем расслабились», - рассказала актриса изданию «Телепрограмма».