Шура показал откровенные фото с Бледанс

Певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в Instagram откровенные снимки с Эвелиной Бледанс.
На серии фото знаменитости стоят в обнимку, а на одном из снимков Шура держит Бледанс за грудь.
«Контент 18+ ну как вот не удержаться? Хочется и целовать, и обнимать это прекрасное создание – Эвелиночку. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?)» - подписал снимки Медведев.
Эвелина Бледанс уже прокомментировала эпатажные фото, назвав свою дружбу с Шурой «легкими романтическими отношениями без обязательств».
«Мы были вместе с Шурой в Крыму. У нас состоялась фотосессия. Она родилась спонтанно. Мы не хотели ее, если честно, афишировать. Мы были вдвоем на открытии нового крутейшего в Крыму пляжа. Кроме того, там же открывали ресторан. И организаторы пригласили туда Шуру. Мы встретились. Провели парочку прекрасных дней. Делали массаж. Неплохо в общем расслабились», - рассказала актриса изданию «Телепрограмма».
При этом Бледанс призвала журналистов выяснить у Шуры статус их отношений – «вдруг он с кем-то встречается».