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Шура показал откровенные фото с Бледанс

Вероника Полынина
24 минуты назад

Певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в Instagram откровенные снимки с Эвелиной Бледанс.

Шура показал откровенные фото с Бледанс
Фото: InstagramInstagram

На серии фото знаменитости стоят в обнимку, а на одном из снимков Шура держит Бледанс за грудь.

«Контент 18+ ну как вот не удержаться? Хочется и целовать, и обнимать это прекрасное создание – Эвелиночку. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?)» - подписал снимки Медведев.

Эвелина Бледанс уже прокомментировала эпатажные фото, назвав свою дружбу с Шурой «легкими романтическими отношениями без обязательств».

«Мы были вместе с Шурой в Крыму. У нас состоялась фотосессия. Она родилась спонтанно. Мы не хотели ее, если честно, афишировать. Мы были вдвоем на открытии нового крутейшего в Крыму пляжа. Кроме того, там же открывали ресторан. И организаторы пригласили туда Шуру. Мы встретились. Провели парочку прекрасных дней. Делали массаж. Неплохо в общем расслабились», - рассказала актриса изданию «Телепрограмма».

При этом Бледанс призвала журналистов выяснить у Шуры статус их отношений – «вдруг он с кем-то встречается».

Шоу-бизнес,Эвелина Бледанс,Александр Медведев,
18+
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