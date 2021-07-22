«31 синяк»: Михалкова пострадала на съемках «Форта Боярд»

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась в Instagram, что не ожидала настолько сложных съемок на проекте «Форт Боярд» и вернулась из Франции вся в синяках.
По словам артистки, участвуя в шоу, она ждала поблажек и нескольких дублей для того, чтобы выполнить задания, но ничего подобного не было.
«Не успела, упала – все, до свидания. Все по-честному. В итоге, дома насчитала на себе 31 синяк. День съемок в Форте Боярд действительно меняет психологию. Тебя помещают в условиях, где можно взглянуть на себя со стороны, проанализировать свои страхи и победить их», - пояснила она.
Юлия Михалкова отметила, что съемки в проекте позволили ей справиться с боязнью высоты, так как одним из заданий было проползти по тонкой дощечке на высоте 30-этажного дома.
А вот пауки, по словам звезды, оказались совершенно не страшными.
«Они милые, хрупкие с нежным пузиком. Его можно чесать ноготочком, но осторожно, иначе можно случайно передавить и паучок заплачет», - отметила она.
Ранее Юлия Михалкова назвала причиной своего ухода из «Уральских пельменей» желание испытать свежие впечатления, а также заняться новыми творческими проектами. При этом она с иронией отреагировала на слухи о том, что причиной ухода из шоу стала неразделенная любовь к коллеге Дмитрию Брекоткину. Актриса подчеркнула, что для нее актер является лишь хорошим другом.