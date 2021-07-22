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"Хорошо, что посадили": Охлобыстин о жизни Ефремова в колонии

Вероника Полынина
1 час назад

Актер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал о жизни Михаила Ефремова в колонии.

"Хорошо, что посадили": Охлобыстин о Ефремове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Охлобыстин заявил, что ему «как другу» позволяют общаться с Ефремовым. По его словам, Ефремов выглядит хорошо, отказался от клубных должностей и делает молнии в цеху.

Охлобыстин выразил мнение, что «вся эта каша, паника и некрасивость», которые начались после ДТП и сопровождали судебный процесс, были связаны с «неготовностью» Ефремова.

«До такой степени жестко его жизнь придавила, что он растерялся, потому что тот человек, которого я знаю как Михаила Ефремова, – это человек, который всем помогал, он очень совестливый человек», - сказал он на конференции в МИА «Россия сегодня».

На приговор Ефремову подана жалоба

Охлобыстин выразил сожаление в связи с тем, что Ефремов выйдет на свободу уже пенсионером, потому что он мог бы многое сделать для театра.

«Но при этом я реально понимаю, что если он не отдаст свой внутренний долг, то его казнит собственная душа», - заявил актер.

По его словам, Ефремов понимает, что убил человека, и для этого «ему никаких ни судей, ни наставников не нужно».

«Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил», - добавил Иван Охлобыстин.

Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии за гибель курьера Сергея Захарова в ДТП. Мосгорсуд по апелляции сократил срок наказания до 7,5 года колонии. Ефремов отбывает срок в исправительной колонии 4 в Белгородской области.

Шоу-бизнес,Сергей Захаров,Иван Охлобыстин,Михаил Ефремов,ФСИН,Мосгорсуд,РИА Новости,
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