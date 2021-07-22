Первый продюсер Натали умер после заражения COVID-19

Фото: alexeyrostov/Instagram alexeyrostov/Instagram

О смерти продюсера сообщил исполнитель Алексей Ростов, карьере которого также помогал покойный. В Instagram он написал, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции COVID-19. «Говоря о Валере Иванове, необходимо отметить его редкие человеческие качества — кристальную честность и порядочность, что во все времена было огромной редкостью в мире под названием «шоу-бизнес». Это невероятно тяжелая утрата » — поделился Ростов.

О дате и месте прощания с Валерием Ивановым пока не сообщается.