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Первый продюсер Натали умер после заражения COVID-19

Газета.Ruиещё 2
55 минут назад
В Москве умер первый продюсер Натали — 59-летний Валерий Иванов, также работавший с группами «Стелла» и «Мираж», певицей Мариной Хлебниковой.
Первый продюсер Натали умер после заражения COVID-19
Фото: alexeyrostov/Instagramalexeyrostov/Instagram
О смерти продюсера сообщил исполнитель Алексей Ростов, карьере которого также помогал покойный. В Instagram он написал, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции COVID-19. «Говоря о Валере Иванове, необходимо отметить его редкие человеческие качества — кристальную честность и порядочность, что во все времена было огромной редкостью в мире под названием «шоу-бизнес». Это невероятно тяжелая утрата » — поделился Ростов.
О дате и месте прощания с Валерием Ивановым пока не сообщается.
Во время сотрудничества с Ивановым Натали записала свои хиты «Ветер с моря дул», «Черепашка», «Считалочка» и «Гармония». В 2014 году продюсер заявлял, что хочет подать на певицу в суд и забрать права на интеллектуальную собственность. Натали смерть бывшего продюсера пока не комментировала.
Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Валерий Иванов,Москва,
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