"Выгнавший" жену Безбородов оказался ненастоящим

Издание Starhit сообщает, что комментарии журналистам о конфликте Ирины Безбородовой с семьей певца Станислава Пьехи раздавал не ее муж, футбольный арбитр Вячеслав Безбородов, а совершенно другой человек.

Фото: @knyaginya/Instagram @knyaginya/Instagram

СМИ утверждает, что в Сети можно найти два телефона рефери. Владелец первого номера скидывает трубку, а второй без проблем общается с журналистами. В Starhit пообщались с мужчиной, который представлялся Безбородовым. Он сначала назвался судьей, но в конце разговора посоветовал собеседнику получше проверять контакты.

«Жена у меня истеричка, я ее выгнал из дома. Сейчас она в лесу живет, в палатке. Мне все сегодня звонят. Вы лучше контакты проверяйте, журналисты», — сказал мужчина.

Скандал с участием жены Безбородова и сыном Пьехи разразился после того, как женщина схватила ребенка за руку и бросила на землю. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.