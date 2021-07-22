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Дочь Даны Борисовой выложила в Сеть переписку с отцом

Анна Безрукова
57 минут назад
Недавно телеведущая Дана Борисова заявила, что у ее дочери Полины возникли сложности в общении с отцом. Вслед за этим наследница телезвезды выложила переписку с родителем, из которой следует, что оба не желают понимать друг друга.
Дочь Даны Борисовой выложила в Сеть переписку с отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Известно, что 45-летняя Борисова всеми силами пытается наладить отношения между Полиной и ее отцом, предпринимателем Максимом Аксеновым, но пока ее усилия не увенчались успехом.
«Ты что, хочешь добраться до дна? Так это уже практически дно! Включи мозги! Не будь такой дурой! Пора стать нормальным ребенком. Поразмышляй над этим. Неприятно оттого, как ты поступаешь. Молодец мама, ребенок на дне!» - возмущался Аксенов в переписке с 13-летней дочерью.
Полина объяснила, что такая эмоциональная реакция ее отца возникла только из-за того, что она нанесла себе на лицо макияж и накрасила ногти.
«Благодарю папу за такие приятные слова. Причина в том, что вчера я сделала маникюр и накрасилась», — пояснила дочь Борисовой в Инстаграм.
Напомним, недавно девочка начала наносить себе травмы. Дана считает, что эти трудности у наследницы начались из-за непростых отношений с родственниками.
«Все дело, безусловно, в семье. Ине только во мне. Еще и папа, дедушка с бабушкой, которые с ней не хотят общаться с октября. Я не жалуюсь, но полагаю, что в воспитании должны участвовать оба родителя. А такое дебильное поведение, когда в течение многих лет не общаются по причине каких-то обид, очень травмирует ребенка. Девочке требуется внимание, и она его таким способом привлекает. Ей необходима любовь — и я даю ей эту любовь, насколько это возможно», - отмечала Дана.
Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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