Дочь Даны Борисовой выложила в Сеть переписку с отцом

«Ты что, хочешь добраться до дна? Так это уже практически дно! Включи мозги! Не будь такой дурой! Пора стать нормальным ребенком. Поразмышляй над этим. Неприятно оттого, как ты поступаешь. Молодец мама, ребенок на дне!» - возмущался Аксенов в переписке с 13-летней дочерью.
«Благодарю папу за такие приятные слова. Причина в том, что вчера я сделала маникюр и накрасилась», — пояснила дочь Борисовой в Инстаграм.
«Все дело, безусловно, в семье. Ине только во мне. Еще и папа, дедушка с бабушкой, которые с ней не хотят общаться с октября. Я не жалуюсь, но полагаю, что в воспитании должны участвовать оба родителя. А такое дебильное поведение, когда в течение многих лет не общаются по причине каких-то обид, очень травмирует ребенка. Девочке требуется внимание, и она его таким способом привлекает. Ей необходима любовь — и я даю ей эту любовь, насколько это возможно», - отмечала Дана.