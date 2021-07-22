Муж Макеевой собирает подписи в защиту новый жены от бывшей

Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков призвал подписчиков в Instagram подписаться под петицией в защиту актрисы. Он выразил надежду, что обращение в Минкульт поможет «сделать мир чище» и оградить его новую жену от бывшей.

Фото: Instagram Instagram

Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее мужем стал бизнесмен Роман Мальков. Свадьбу сыграли в Крыму. Роман Мальков ради артистки оставил жену Светлану и четверых детей. Из-за этого разгорелся скандал. Макееву обвинили в том, что она разбила счастливую семью.

По словам Макеевой, после того как Мальков развелся с женой, та «объявила ему войну». Светлана приехала в Москву и рассказала свою историю на нескольких телешоу.

Роман Мальков в «сторис» в Instagram попросил подписчиков поддержать его нынешнюю жену и остановить ее травлю.

« Господа, я призываю поддержать мою законную жену, дабы избавить данный мир от вранья и не порочить честь абсолютно невинного человека. Спасибо, кто с нами, я вас люблю. Давайте остановим демонов и сделаем мир чище!» — написал он.

Ранее поклонники актрисы разместили на платформе Change.org петицию в защиту Анастасии Макеевой, адресованную министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой

«Инициативная группа поклонников актрисы Анастасии Макеевой очень вас просит остановить травлю Макеевой Анастасии в СМИ и в соцсетях», - отмечается в документе