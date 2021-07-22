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Любовь Успенская вывела в свет похорошевшую дочь

Анна Безрукова
24 минуты назад
Певица Любовь Успенская в показала широкой публике свою дочь Татьяну Плаксину и продемонстрировала ее обновленную внешность. Поводом выступило мероприятие, посвященное награждению музыкантов Fashion Summer Awards, пишет Teleprogramma.pro.
Любовь Успенская вывела в свет похорошевшую дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сама исполнительница появилась на церемонии в кипенно-белом комбинезоне с вырезом, дополненном аксессуарами из страз. На ногах певицы были золотистые лодочки Amina Muaddi. Как многие заметили, дочь артистки сильно изменилась и похорошела.
Отметим, что в последнее время звездная семья постоянно оказывалась замешанной в скандалах. Мать и дочь не могли договориться, Татьяна Плаксина делала нелестные высказывания в адрес своей родительницы. Но весной этого года дочь певицы вернулась в Россию из Америки, и теперь Успенская занялась преображением ее внешности.
Ранее певица Маша Распутина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ негативно отозвалась о муже Любови Успенской, предпринимателе Александре Плаксине. Мужчина предпринимает попытки забрать половину имущества артистки.
«По его лицу видно, что он плохой человек. Он всю жизнь жил за счет Любы. Может, она надеялась, что он что-то откроет, а он — никто. Те, кто присосался к артистам, вытягивают из них соки и деньги. И со мной такое тоже случалось. Гонорары воровали, тратили их направо и налево. Мне приходилось драться, цепляться за лицо, что только не делала», — рассказала Маша Распутина.
Шоу-бизнес,Александр Плаксин,Любовь Успенская,НТВ,
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