Любовь Успенская вывела в свет похорошевшую дочь

Сама исполнительница появилась на церемонии в кипенно-белом комбинезоне с вырезом, дополненном аксессуарами из страз. На ногах певицы были золотистые лодочки Amina Muaddi. Как многие заметили, дочь артистки сильно изменилась и похорошела.

Отметим, что в последнее время звездная семья постоянно оказывалась замешанной в скандалах. Мать и дочь не могли договориться, Татьяна Плаксина делала нелестные высказывания в адрес своей родительницы. Но весной этого года дочь певицы вернулась в Россию из Америки, и теперь Успенская занялась преображением ее внешности.